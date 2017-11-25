Матч завершен
Ахмат
Грозный
Сампайо 45
Лео 54
2:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Обляков 87
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
25 нояб. 2017, 19:00 МСК
25.11.2017, 19:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
45'
45'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
83
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
70
8
Лео
Лео
54'
54'
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
2
Родолфо
Родолфо
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
77
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
80
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
46
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
72
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
55
Табидзе
Джемал Табидзе
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
87'
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай