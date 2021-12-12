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«Локомотив» обыграл «Уфу». Он прервал пятиматчевую серию из поражений и победил в РПЛ впервые с октября
58 минут назад
- Последняя победа «Локомотива» была 30 октября над «Нижним Новгородом». После этого он не побеждал в РПЛ четыре матча подряд (три поражения и ничья).
- Во всех турнирах «Локомотив» не побеждал семь матчей подряд и проиграл пять последних (два – в Лиге Европы, три – в РПЛ).
- В пяти последних матчах, где «Локомотив» проиграл, он забил только два гола гола. В двух последних играх он не забивал.
Команды провели последний матч перед зимней паузой. В 19-м туре «Локомотив» сыграет против «Краснодара», «Уфа» – против «Ахмата». Матчи пройдут в феврале.
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