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#Локомотив #РПЛ #Уфа

«Локомотив» обыграл «Уфу». Он прервал пятиматчевую серию из поражений и победил в РПЛ впервые с октября

58 минут назад
  • Последняя победа «Локомотива» была 30 октября над «Нижним Новгородом». После этого он не побеждал в РПЛ четыре матча подряд (три поражения и ничья).
  • Во всех турнирах «Локомотив» не побеждал семь матчей подряд и проиграл пять последних (два – в Лиге Европы, три – в РПЛ).
  • В пяти последних матчах, где «Локомотив» проиграл, он забил только два гола гола. В двух последних играх он не забивал.

Команды провели последний матч перед зимней паузой. В 19-м туре «Локомотив» сыграет против «Краснодара», «Уфа» – против «Ахмата». Матчи пройдут в феврале.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Локомотив
Москва
Марадишвили 71'
Керк 74'
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
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Источник:
Гол
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