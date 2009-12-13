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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
13 дек. 2009, 22:45 МСК
13.12.2009, 22:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
67
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Поли
Андреа Поли
75
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Росси
Марко Росси
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Поцци
Никола Поцци
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
84
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Мотта
Марко Мотта
0
Фати
Рикардо Фати
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука