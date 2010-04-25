Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 13
1:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 52
Паццини 84
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
25 апр. 2010, 21:45 МСК
25.04.2010, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
73
0
Перротта
Симоне Перротта
66
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Менез
Жереми Менез
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Тотти
Франческо Тотти
13'
13'
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тони
Лука Тони
0
Баптиста
Жулио Баптиста
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
46
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
46
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
52'
84'
52', 84'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
80
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Росси
Марко Росси
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Падалино
Марко Падалино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди