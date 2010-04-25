Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 13
1:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 52
Паццини 84
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
25 апр. 2010, 21:45 МСК
25.04.2010, 21:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
73
0
Перротта
Симоне Перротта
66
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Менез
Жереми Менез
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Тотти
Франческо Тотти
13'
13'
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тони
Лука Тони
0
Баптиста
Жулио Баптиста
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
46
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
46
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
52'
84'
52', 84'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
80
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Росси
Марко Росси
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Падалино
Марко Падалино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди