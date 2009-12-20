Матч завершен
Рома
Рим
Бурдиссо 48
Бриги 90
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
20 дек. 2009, 17:00 МСК
20.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
48'
48'
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90'
90'
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
77
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Тотти
Франческо Тотти
67
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Мотта
Марко Мотта
0
Фати
Рикардо Фати
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
0
Менез
Жереми Менез
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
59
0
Божинов
Валерий Божинов
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
66
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Будель
Алессандро Будель
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме