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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Парма
Парма
Спрокати 68
Корнелиус 90
2:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
10 нояб. 2019, 20:00 МСК
10.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
27
Жервиньо
Жервиньо
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90'
90'
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
22
Алвеш
Бруну Алвеш
16
Лорини
Венсан Лорини
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
17
Барилла
Антонино Барилла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
68'
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
42
Диавара
Амаду Диавара
17
Ундер
Дженгиз Ундер
8
Перотти
Диего Перотти