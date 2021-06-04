В Италии футболист умер на поле. В игре в память о погибшем брате

В 2018 году брат футболиста Джузеппе Перино Рокки попал в автоаварию. Когда он ехал на велосипеде, его сбила машина.

В мае 2021-го Перрино организовал товарищеский матч в память о брате. Во время игры у Перрино случился сердечный приступ. Медики приехали быстро, но Перрино уже скончался. Ему было 29 лет.