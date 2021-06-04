В Италии футболист умер на поле. В игре в память о погибшем брате
В 2018 году брат футболиста Джузеппе Перино Рокки попал в автоаварию. Когда он ехал на велосипеде, его сбила машина.
В мае 2021-го Перрино организовал товарищеский матч в память о брате. Во время игры у Перрино случился сердечный приступ. Медики приехали быстро, но Перрино уже скончался. Ему было 29 лет.
Джузеппе Перрино играл за молодежную команду «Пармы». Во взрослом футболе выступал за команды третьей-четвертой лиги Италии.
«Парма» написала пост поддержки семье Перрино.
Мэр города Поджомарино Маурицио Фаланга тоже написал соболезнования: «Город скорбит о кончине своего маленького сына, который воссоединится с любимым братом Рокко».
И мэр даже отменил торжественную церемонию с освещением здания муниципалитета в цвета флага Италии: «Джузеппе был очень хорош, он был образцом для команды. Вместо церемонии мы решили выразить соболезнования семье».