Джузеппе Перино
Парма
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джузеппе Перино #Парма

В Италии футболист умер на поле. В игре в память о погибшем брате

04 июня, 18:28

В 2018 году брат футболиста Джузеппе Перино Рокки попал в автоаварию. Когда он ехал на велосипеде, его сбила машина.

В мае 2021-го Перрино организовал товарищеский матч в память о брате. Во время игры у Перрино случился сердечный приступ. Медики приехали быстро, но Перрино уже скончался. Ему было 29 лет.

Джузеппе Перрино играл за молодежную команду «Пармы». Во взрослом футболе выступал за команды третьей-четвертой лиги Италии.

«Парма» написала пост поддержки семье Перрино.

Мэр города Поджомарино Маурицио Фаланга тоже написал соболезнования: «Город скорбит о кончине своего маленького сына, который воссоединится с любимым братом Рокко».

И мэр даже отменил торжественную церемонию с освещением здания муниципалитета в цвета флага Италии: «Джузеппе был очень хорош, он был образцом для команды. Вместо церемонии мы решили выразить соболезнования семье».

Все фото: Фейсбук Перино
Еще по теме
Игрок «Пармы» запустил мячом в пивной стакан фаната. Извинился после матча и предложил выпить вместе
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джузеппе Перино
#Парма