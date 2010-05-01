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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Парма
Парма
Ландзафаме 81
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 6
Таддеи 75
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
1 мая 2010, 19:00 МСК
1.05.2010, 19:00 МСК
суббота
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
65
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Антонелли
Лука Антонелли
90
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Божинов
Валерий Божинов
46
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Джигли
Абель Джигли
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Бакколо
Пьетро Бакколо
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
81'
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Тотти
Франческо Тотти
6'
6'
90
0
Менез
Жереми Менез
46
0
Вучинич
Мирко Вучинич
46
0
Таддеи
Родриго Таддеи
75'
75'
90
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Писарро
Давид Писарро
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Тони
Лука Тони
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Черчи
Алессио Черчи