Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Ундер 13
Мхитарян 37
Джеко 69
Коларов 80
4:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
23 февр. 2020, 20:00 МСК
23.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
11
Коларов
Александар Коларов
80'
80'
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
37'
37'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
33
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
13'
13'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
69'
69'
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
18
Сантон
Давиде Сантон
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
19
Калинич
Никола Калинич
8
Перотти
Диего Перотти
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
31
Перес
Карлес Перес
Лечче
мин
22
Виджорито
Мауро Виджорито
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
72
Барак
Антонин Барак
90
37
Маер
Жан Маер
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
21
Габриэл
Габриэл
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
6
Пас
Неуэн Пас
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
3
Вера
Брайан Вера