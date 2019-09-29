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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лечче
Лечче
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 56
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
29 сент. 2019, 16:00 МСК
29.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Розарио Абиссо
Розарио Абиссо
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
30
Бабакар
Хума Бабакар
76
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
52
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
63
21
Габриэл
Габриэл
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
28
Шахов
Евгений Шахов
85
Имбула
Жанелли Имбула
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
56'
56'
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
87
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
77
1
Лопес
Пау Лопес
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
71
17
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
34
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
83
Миранте
Антонио Миранте
20
Фасио
Федерико Фасио
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
4
Кристанте
Бриан Кристанте
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
48
Антонуччи
Мирко Антонуччи
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
9
Калинич
Никола Калинич