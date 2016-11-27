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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 7
Джеко 10
Перотти 71
3:2
Матч завершен
Пескара
Пескара
Мемушай 60
Капрари 74
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
27 нояб. 2016, 22:45 МСК
27.11.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Рома
мин
30
Жерсон
Жерсон
72
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
64
6
Строотман
Кевин Строотман
90
9
Джеко
Эдин Джеко
7'
10'
7', 10'
90
8
Перотти
Диего Перотти
71'
71'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
98
Кризанто
Лоренцо Кризанто
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
17
Сек
Мустафа Сек
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
10
Тотти
Франческо Тотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе
96
Солери
Эдоардо Солери
Пескара
мин
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
26
Виттурини
Давиде Виттурини
45
21
Пепе
Симоне Пепе
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
60'
60'
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
78
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
5
Запасные
12
Альдегани
Габриэле Альдегани
23
Малоку
Леонардо Малоку
81
Форте
Франческо Форте
7
Верре
Валерио Верре
6
Кристанте
Бриан Кристанте
19
Меле
Франческо Меле
18
Д'Анджело
Пьермарко Д'Анджело
27
Петтинари
Стефано Петтинари
17
Капрари
Джанлука Капрари
74'
30
Мурич
Роберт Мурич