Матч завершен
Пескара
Пескара
Бенали 83
1:4
Матч завершен
Рома
Рим
Строотман 44
Наингголан 45
Салах 48
Салах 60
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
24 апр. 2017, 21:45 МСК
24.04.2017, 21:45 МСК
понедельник
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
35
Кода
Андреа Кода
80
83
Бово
Чезаре Бово
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
13
Мунтари
Салли Мунтари
45
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
67
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
83'
83'
90
Запасные
31
Биццарри
Альбано Биццарри
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
7
Верре
Валерио Верре
16
Бругман
Гастон Бругман
5
Бруно
Алессандро Бруно
28
Митрица
Александру Митрица
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
20
Черри
Альберто Черри
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич
Рома
мин
4
Наингголан
Раджа Наингголан
45'
45'
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
80
5
Паредес
Леандро Паредес
82
6
Строотман
Кевин Строотман
44'
44'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
9
Джеко
Эдин Джеко
71
11
Салах
Мохамед Салах
48'
60'
48', 60'
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Гренье
Клеман Гренье
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
8
Перотти
Диего Перотти