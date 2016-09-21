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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 26
Салах 37
Джеко 48
Джеко 57
4:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Рома
мин
6
Строотман
Кевин Строотман
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
72
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
80
13
Перес
Бруно Перес
90
10
Тотти
Франческо Тотти
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
48'
57'
48', 57'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
26'
26'
90
11
Салах
Мохамед Салах
37'
37'
67
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
4
Наингголан
Раджа Наингголан
30
Жерсон
Жерсон
8
Перотти
Диего Перотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Кротоне
мин
7
Палладино
Раффаэле Палладино
66
3
Клейтон
Клейтон
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
61
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
6
Роден
Маркус Роден
46
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
21
Куомо
Джузеппе Куомо
18
Барберис
Андреа Барберис
87
Мартелла
Бруно Мартелла
29
Тротта
Марселло Тротта
12
Стоян
Адриан Стоян
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими