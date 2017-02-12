Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Новая Зеландия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:2
Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 40
Джеко 77
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
12 февр. 2017, 14:30 МСК
12.02.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
76
15
Месба
Джамел Месба
55
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Тонев
Александар Тонев
81
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
7
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
18
Барберис
Андреа Барберис
87
Мартелла
Бруно Мартелла
20
Котник
Андрей Котник
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
40'
40'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
88
9
Джеко
Эдин Джеко
77'
77'
90
11
Салах
Мохамед Салах
80
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Гренье
Клеман Гренье
30
Жерсон
Жерсон
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти