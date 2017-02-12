Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:2
Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 40
Джеко 77
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
12 февр. 2017, 14:30 МСК
12.02.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
76
15
Месба
Джамел Месба
55
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
24
Тонев
Александар Тонев
81
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
7
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
18
Барберис
Андреа Барберис
87
Мартелла
Бруно Мартелла
20
Котник
Андрей Котник
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
40'
40'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
88
9
Джеко
Эдин Джеко
77'
77'
90
11
Салах
Мохамед Салах
80
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Гренье
Клеман Гренье
30
Жерсон
Жерсон
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти