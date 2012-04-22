Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 86
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Сенна 42
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
22 апр. 2012, 13:00 МСК
22.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
66
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
57
0
Вела
Карлос Вела
86'
86'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
79
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Ифран
Диего Ифран
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Сенна
Маркос Сенна
42'
42'
90
0
Валеро
Борха Валеро
89
0
Бруно
Бруно
90
0
Перес
Эрнан Перес
81
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
59
0
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Кани
Кани
0
Нилмар
Нилмар
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо