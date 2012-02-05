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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Шейру 15
Брандао 31
2:2
Матч завершен
Лион
Лион
Гомис 35
Диавара 43
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
5 февр. 2012, 22:59 МСК
5.02.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
43'
43'
69
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Каборе
Шарль Каборе
83
0
Шейру
Бенуа Шейру
15'
15'
90
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Брандао
Брандао
31'
31'
90
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Фанни
Род Фанни
0
Траоре
Джими Траоре
0
Сабо
Жан-Филипп Сабо
0
Азуни
Ларри Азуни
0
Гади
Крис Гади
0
Жобельо
Уэсли Жобельо
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Умтити
Самуэль Умтити
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
35'
35'
63
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
0
Валверде
Матье Валверде
0
Крис
Крис
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Ляказетт
Александр Ляказетт