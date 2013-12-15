Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 17
Гомис 43
2:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Жиньяк 45
Товен 79
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
15 дек. 2013, 22:59 МСК
15.12.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Веркутр
Реми Веркутр
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Умтити
Самуэль Умтити
90
0
Лопеш
Мигел Лопеш
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
75
0
Фофана
Геида Фофана
90
0
Гренье
Клеман Гренье
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
43'
43'
67
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
17'
17'
90
Запасные
0
Лопеш
Антони Лопеш
0
Коне
Бакари Коне
0
Зеффан
Мехди Зеффан
0
Мальбранк
Стид Мальбранк
0
Данич
Гаэль Данич
0
Ферри
Джордан Ферри
0
Бензия
Яссин Бензия
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Менди
Бенжамин Менди
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Фанни
Род Фанни
76
0
Пайет
Димитри Пайет
76
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Лемина
Марио Лемина
90
0
Товен
Флориан Товен
79'
79'
90
0
Айю
Жордан Айю
56
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
45'
45'
90
Запасные
0
Самба
Брис Самба
0
Мендес
Лукас Мендес
0
Абдалла
Кассим Абдалла
0
Туилома
Билл Туилома
0
Имбула
Жанелли Имбула
0
Халифа
Забер Халифа
0
Юсфи
Абдеррахман Юсфи