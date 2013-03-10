Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
10 марта 2013, 22:59 МСК
10.03.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Веркутр
Реми Веркутр
90
0
Умтити
Самуэль Умтити
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Лисандро
Лисандро
81
0
Фофана
Геида Фофана
63
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Лопеш
Антони Лопеш
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Ферри
Джордан Ферри
0
Геззаль
Рашид Геззаль
0
Бриан
Джимми Бриан
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Мендес
Лукас Мендес
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
87
0
Бартон
Джоуи Бартон
90
0
Сугу
Моду Сугу
74
0
Айю
Андре Айю
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
90
Запасные
0
Самба
Брис Самба
0
Диавара
Сулейман Диавара
0
Абдалла
Кассим Абдалла
0
Шейру
Бенуа Шейру
0
Кадир
Фуед Кадир
0
Абдулла
Раффидин Абдулла
0
Айю
Жордан Айю