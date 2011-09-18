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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Гомис 15
Бастос 28
2:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
18 сент. 2011, 22:00 МСК
18.09.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
28'
28'
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
67
0
Гренье
Клеман Гренье
85
0
Бриан
Джимми Бриан
79
0
Гомис
Бафетимби Гомис
15'
15'
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Менса
Джон Менса
0
Дабо
Мухамаду Дабо
0
Пье
Жереми Пье
0
Фофана
Геида Фофана
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Траоре
Джими Траоре
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Морель
Жереми Морель
46
0
Диарра
Алу Диарра
46
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
78
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Сабо
Жан-Филипп Сабо
0
Каборе
Шарль Каборе
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
0
Н'Киасала
Крис Н'Киасала
0
Айю
Андре Айю
0
Айю
Жордан Айю