Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паласио 8
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Андре Диас 25
Флоккари 32
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
25 апр. 2010, 16:00 МСК
25.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Скарпи
Алессио Скарпи
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
26
0
Томович
Ненад Томович
51
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
61
0
Паласио
Родриго Паласио
8'
8'
90
Запасные
0
Амелия
Марко Амелия
0
Фатич
Иван Фатич
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Место
Джандоменико Место
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
0
Боаки
Ричмонд Боаки
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Андре Диас
Андре Диас
25'
25'
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Баронио
Роберто Баронио
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
67
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
32'
32'
75
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Сарате
Мауро Сарате