Дженоа - Лацио: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пеллегри 57
Пеллегри 73
2:3

Дженоа - Лацио: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
Баштуш 13
Иммобиле 70
Иммобиле 82
Серия А, 4 тур

Серия А,

Италия
17 сент. 2017, 21:45 МСК
17.09.2017, 21:45 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 2:3
87'
Желтая карточка
Луис Альберто
82'
ГОЛ! 2:3
Чиро Иммобиле
ГОЛ! 2:2
Пьетро Пеллегри
73'
70'
ГОЛ! 1:2
Чиро Иммобиле
ГОЛ! 1:1
Пьетро Пеллегри
57'
46'
Желтая карточка
Стефан де Врей
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Алеандро Рози
39'
13'
ГОЛ! 0:1
Баштуш
Начало матча

Прошлые матчи

10.04.2022 10 апр. 2022 вс 13:30
Дженоа
1 : 4
Лацио
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 13:30
Дженоа
1
Лацио
4
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 20:30
Лацио
3 : 1
Дженоа
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 20:30
Лацио
3
Дженоа
1
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:30
Лацио
4 : 3
Дженоа
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:30
Лацио
4
Дженоа
3
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1
Лацио
1
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2
Лацио
3
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лацио
4
Дженоа
0
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Дженоа
2 : 1
Лацио
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Дженоа
2
Лацио
1
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Лацио
4 : 1
Дженоа
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Лацио
4
Дженоа
1
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
1 : 2
Дженоа
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
1
Дженоа
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Дженоа
2 : 3
Лацио
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Дженоа
2
Лацио
3
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Дженоа
2 : 2
Лацио
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Дженоа
2
Лацио
2
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 23:00
Лацио
4 : 2
Дженоа
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 23:00
Лацио
4
Дженоа
2
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Лацио
3 : 1
Дженоа
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Лацио
3
Дженоа
1
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
Дженоа
0
Лацио
0
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Лацио
2 : 0
Дженоа
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Лацио
2
Дженоа
0
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Лацио
0
Дженоа
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Дженоа
1
Лацио
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Дженоа
2 : 0
Лацио
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Дженоа
2
Лацио
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Дженоа
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Лацио
0
Дженоа
2
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
3
Лацио
2

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