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|Запасные
|
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
-
|
38
Зима
Лукаш Зима
-
|
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
-
|
17
Палладино
Раффаэле Палладино
-
|
22
Лазович
Дарко Лазович
-
|
16
Галабинов
Андрей Галабинов
-
|
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
|Запасные
|
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
|
25
Варгич
Иван Варгич
-
|
4
Патрик
Патрик
-
|
5
Лукаку
Джордан Лукаку
-
|
77
Марушич
Адам Марушич
-
|
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
88
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
|
11
Крекко
Лука Крекко
-
События
Матч окончен 2:3
87'
Желтая карточка
82'
ГОЛ! 2:3
ГОЛ! 2:2
73'
70'
ГОЛ! 1:2
ГОЛ! 1:1
57'
46'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
39'
13'
ГОЛ! 0:1
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