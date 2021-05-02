Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Сердар Азмун
Месут Озил
Александр Кокорин
Александр Головин
Квинси Промес
Ивица Олич
Федор Чалов
Россия
Мальта
США
Белоруссия
Норвегия
Непал
Австралия
Сан-Марино
Швеция
Нидерланды
Косово
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Ливерпуль
Барселона
Краснодар
Локомотив
Зенит
Реал
Ростов
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Серия А
Лацио VS Дженоа
Поделиться:
Лацио - Дженоа: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Лацио
Рим
-:-
Лацио - Дженоа: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Дженоа
Генуя
Серия А, 34 тур
Серия А,
34 тур
Италия
2 мая 2021, 13:30 МСК
2.05.2021, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
4
Кришито
Доменико Кришито
55
Масиелло
Андреа Масиелло
99
Чиборра
Леннарт Чиборра
21
Радованович
Иван Радованович
47
Бадель
Милан Бадель
20
Строотман
Кевин Строотман
16
Зайц
Миха Зайц
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Дестро
Маттиа Дестро
61
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
-
32
Палеари
Альберто Палеари
-
2
Сапата
Кристиан Сапата
-
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
-
14
Бираски
Давиде Бираски
-
11
Бехрами
Валон Бехрами
-
24
Мелегони
Филиппо Мелегони
-
65
Ровелла
Николо Ровелла
-
19
Пандев
Горан Пандев
-
37
Пьяца
Марко Пьяца
-
18
Гильоне
Паоло Гильоне
-
9
Скамакка
Джанлука Скамакка
-
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1
Лацио
1
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2
Лацио
3
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4
Дженоа
0
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Дженоа
2 : 1
Лацио
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Дженоа
2
Лацио
1
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Лацио
4 : 1
Дженоа
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Лацио
4
Дженоа
1
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
22:45
Лацио
1 : 2
Дженоа
05.02.2018
05 февр. 2018
пн
22:45
Лацио
1
Дженоа
2
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Дженоа
2 : 3
Лацио
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Дженоа
2
Лацио
3
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Дженоа
2 : 2
Лацио
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Дженоа
2
Лацио
2
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
23:00
Лацио
4 : 2
Дженоа
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
23:00
Лацио
4
Дженоа
2
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Лацио
3 : 1
Дженоа
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Лацио
3
Дженоа
1
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:45
Дженоа
0
Лацио
0
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Лацио
2 : 0
Дженоа
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Лацио
2
Дженоа
0
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Лацио
0
Дженоа
1
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
16:00
Дженоа
1
Лацио
0
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Дженоа
2 : 0
Лацио
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Дженоа
2
Лацио
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Дженоа
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Лацио
0
Дженоа
2
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
3
Лацио
2
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
21:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
21:45
Лацио
0
Дженоа
1
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
14:30
Дженоа
3 : 2
Лацио
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
14:30
Дженоа
3
Лацио
2
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Лацио
1 : 2
Дженоа
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Лацио
1
Дженоа
2
Показать еще
Новости
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
#
Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06
Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07
Шомуродов забил за «Дженоа». В десяти матчах – два мяча
06 января, 21:35