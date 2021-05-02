Лацио - Дженоа: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Лацио
Рим
-:-

Лацио - Дженоа: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Дженоа
Генуя
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
2 мая 2021, 13:30 МСК
2.05.2021, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Лацио
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
26
Раду
Штефан Раду
33
Ачерби
Франческо Ачерби
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
6
Лейва
Лукас Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
10
Альберто
Луис Альберто
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
94
Мурики
Ведат Мурики
Запасные
71
Алия
Марко Алия
-
1
Стракоша
Томас Стракоша
-
92
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
37
Мусаккио
Матео Мусаккио
-
14
Худт
Уэсли Худт
-
19
Лулич
Сенад Лулич
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
7
Перейра
Андреас Перейра
-
11
Корреа
Хоакин Корреа
-
18
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
-
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
4
Кришито
Доменико Кришито
55
Масиелло
Андреа Масиелло
99
Чиборра
Леннарт Чиборра
21
Радованович
Иван Радованович
47
Бадель
Милан Бадель
20
Строотман
Кевин Строотман
16
Зайц
Миха Зайц
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
23
Дестро
Маттиа Дестро
61
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
-
32
Палеари
Альберто Палеари
-
2
Сапата
Кристиан Сапата
-
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
-
14
Бираски
Давиде Бираски
-
11
Бехрами
Валон Бехрами
-
24
Мелегони
Филиппо Мелегони
-
65
Ровелла
Николо Ровелла
-
19
Пандев
Горан Пандев
-
37
Пьяца
Марко Пьяца
-
18
Гильоне
Паоло Гильоне
-
9
Скамакка
Джанлука Скамакка
-

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1
Лацио
1
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2
Лацио
3
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лацио
4
Дженоа
0
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Дженоа
2 : 1
Лацио
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Дженоа
2
Лацио
1
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Лацио
4 : 1
Дженоа
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 16:00
Лацио
4
Дженоа
1
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
1 : 2
Дженоа
05.02.2018 05 февр. 2018 пн 22:45
Лацио
1
Дженоа
2
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Дженоа
2 : 3
Лацио
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 21:45
Дженоа
2
Лацио
3
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Дженоа
2 : 2
Лацио
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Дженоа
2
Лацио
2
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 23:00
Лацио
4 : 2
Дженоа
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 23:00
Лацио
4
Дженоа
2
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Лацио
3 : 1
Дженоа
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Лацио
3
Дженоа
1
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
Дженоа
0
Лацио
0
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Лацио
2 : 0
Дженоа
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Лацио
2
Дженоа
0
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Лацио
0
Дженоа
1
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Дженоа
1 : 0
Лацио
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 16:00
Дженоа
1
Лацио
0
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Дженоа
2 : 0
Лацио
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Дженоа
2
Лацио
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Лацио
0 : 2
Дженоа
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Лацио
0
Дженоа
2
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
3
Лацио
2
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 21:45
Лацио
0 : 1
Дженоа
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 21:45
Лацио
0
Дженоа
1
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 14:30
Дженоа
3 : 2
Лацио
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 14:30
Дженоа
3
Лацио
2
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Лацио
1 : 2
Дженоа
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Лацио
1
Дженоа
2

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