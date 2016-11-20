Матч завершен
Лацио
Рим
Андерсон 11
Билья 58
Уоллес 66
3:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Окампос 52
Серия А, 13 тур

Серия А,

13 тур

Италия
20 нояб. 2016, 17:00 МСК
20.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
70
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Уоллес
Уоллес
66'
66'
90
20
Билья
Лукас Билья
58'
58'
84
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
14
Кейта
Бальде Кейта
73
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
11'
11'
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
41
Боррелли
Лука Боррелли
15
Баштуш
Баштуш
28
Фрейтас
Винисиус Фрейтас
2
Худт
Уэсли Худт
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
7
Кишна
Рикардо Кишна
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
21
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
30
Ригони
Лука Ригони
45
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
2
Эденилсон
Эденилсон
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
61
11
Окампос
Лукас Окампос
52'
52'
80
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
24
Муньос
Эсекьель Муньос
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
10
Нтчам
Оливье Нтчам
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
9
Симеоне
Джованни Симеоне