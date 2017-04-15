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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Симеоне 10
Пандев 78
2:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 45
Альберто 90
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
15 апр. 2017, 16:00 МСК
15.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
61
30
Ригони
Лука Ригони
73
10
Нтчам
Оливье Нтчам
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
11
Палладино
Раффаэле Палладино
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
10'
10'
89
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
58
Фаччоли
Диего Фаччоли
28
Бривио
Давиде Бривио
21
Орбан
Лукас Орбан
14
Бираски
Давиде Бираски
99
Нинкович
Никола Нинкович
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
94
Катальди
Данило Катальди
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
78'
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
73
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
45'
45'
90
16
Пароло
Марко Пароло
81
14
Кейта
Бальде Кейта
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
67
Запасные
31
Адамонис
Марюс Адамонис
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
90'
19
Лулич
Сенад Лулич
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко