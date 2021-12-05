Денис Макаров

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Футбол
«Динамо» победило «Уфу», которая доигрывала матч вдевятером. До «Зенита» – два очка
#Динамо
Футбол
Макаров травмировался перед матчем со Словакией. Он шестой травмированный футболист в сборной России
#Денис Макаров
Футбол
«Динамо» обыграло ЦСКА. Фомин оформил дубль во втором тайме
#РПЛ
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина». Контракт – на пять лет
#РПЛ
Футбол
Кудряшов, Фомин и Макаров не попали в заявку России на матч с Бельгией
#Россия
Футбол
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро. Под российским флагом обозначен и голландец де Вит
#Денис Макаров
Футбол
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
#Денис Макаров
Футбол
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
#Россия U21