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#РПЛ #Денис Макаров #Рубин #Динамо

«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина». Контракт – на пять лет

6 часов назад

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал игроком московского «Динамо».

Макаров подписал пятилетний контракт с клубом. Сумма трансфера пока не сообщается.

Макаров выступал за «Рубин» с сезона-2019/20. В прошлом сезоне он забил семь голов в РПЛ. Летом ездил на Евро-2020 в составе сборной России.

Ранее в «Динамо» перешли Лаксальт и Бальбуэна.

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