«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина». Контракт – на пять лет

Макаров подписал пятилетний контракт с клубом. Сумма трансфера пока не сообщается.

Макаров выступал за «Рубин» с сезона-2019/20. В прошлом сезоне он забил семь голов в РПЛ. Летом ездил на Евро-2020 в составе сборной России.

Ранее в «Динамо» перешли Лаксальт и Бальбуэна.