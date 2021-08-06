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«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина». Контракт – на пять лет
6 часов назад
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал игроком московского «Динамо».
Макаров подписал пятилетний контракт с клубом. Сумма трансфера пока не сообщается.
Макаров выступал за «Рубин» с сезона-2019/20. В прошлом сезоне он забил семь голов в РПЛ. Летом ездил на Евро-2020 в составе сборной России.
Ранее в «Динамо» перешли Лаксальт и Бальбуэна.
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