Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро. Под российским флагом обозначен и голландец де Вит

Германия выиграла молодежный чемпионат Европы, который проводился в Венгрии и Словении. УЕФА по итогам турнира отобрал 23-х лучших игроков.

Среди них оказался полузащитник «Рубина» Денис Макаров, который вошел в итоговую заявку сборной России на Евро-2020.

Российский флаг был помещен и под именем голландского полузащитника Дани де Вита.