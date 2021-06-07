Денис Макаров
Евро-2021
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#Денис Макаров #Евро-2021

Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро. Под российским флагом обозначен и голландец де Вит

вчера, 21:35

Германия выиграла молодежный чемпионат Европы, который проводился в Венгрии и Словении. УЕФА по итогам турнира отобрал 23-х лучших игроков.

Среди них оказался полузащитник «Рубина» Денис Макаров, который вошел в итоговую заявку сборной России на Евро-2020.

Российский флаг был помещен и под именем голландского полузащитника Дани де Вита.

Скриншот с твиттера УЕФА

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