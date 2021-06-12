Россия
Евро-2020
Федор Кудряшов
Даниил Фомин
Денис Макаров
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#Россия #Евро-2020 #Федор Кудряшов #Денис Макаров #Даниил Фомин

Кудряшов, Фомин и Макаров не попали в заявку России на матч с Бельгией

вчера, 21:42

Сборная России объявила состав на матч первого тура Евро-2020 против Бельгии. В него вошли 23 футболиста из 26-ти возможных.

Стартовый состав: Шунин, Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Жирков, Зобнин, Оздоев, Головин, Кузяев, Дзюба.

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия

В заявку не попали Денис Макаров, Даниил Фомин и Федор Кудряшов. Кудряшов пропустит два первых матча из-за травмы, ситуация по Макарову и Фомину неизвестна.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Россия 1».

Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года

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Источник:
Гол.ру
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