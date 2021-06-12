Россия
Евро-2020
Федор Кудряшов
Даниил Фомин
Денис Макаров
Кудряшов, Фомин и Макаров не попали в заявку России на матч с Бельгией
вчера, 21:42
В заявку не попали Денис Макаров, Даниил Фомин и Федор Кудряшов. Кудряшов пропустит два первых матча из-за травмы, ситуация по Макарову и Фомину неизвестна.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Россия 1».
Евро-2020: онлайн-трансляция матча Бельгия – Россия, который мы ждали больше года
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