Кудряшов, Фомин и Макаров не попали в заявку России на матч с Бельгией

В заявку не попали Денис Макаров, Даниил Фомин и Федор Кудряшов. Кудряшов пропустит два первых матча из-за травмы, ситуация по Макарову и Фомину неизвестна.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале «Россия 1».

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