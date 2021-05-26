Денис Макаров
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#Денис Макаров #РПЛ #Рубин

🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне

2 часа назад

Гол сезона Российской премьер-лиги забит 8 марта в матче «Рубин» «Зенит» (2:1). Денис Макаров прошел с мячом от центра поля до ворот и забил. Это произошло в добавленное время, его мяч стал победным.

Лучший гол определяли эксперты РПЛ и «Матч Премьер». В голосование автоматически попали лучшие голы каждого месяца (8) и дополнительно отобранные экспертами (3).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт РПЛ
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