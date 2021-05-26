Денис Макаров
РПЛ
Рубин
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
2 часа назад
Гол сезона Российской премьер-лиги забит 8 марта в матче «Рубин» – «Зенит» (2:1). Денис Макаров прошел с мячом от центра поля до ворот и забил. Это произошло в добавленное время, его мяч стал победным.
Лучший гол определяли эксперты РПЛ и «Матч Премьер». В голосование автоматически попали лучшие голы каждого месяца (8) и дополнительно отобранные экспертами (3).
- Среди претендентов на награду также были Арсен Захарян (гол ЦСКА), Алексей Ионов (гол «Зениту»), Кристиан Нобоа (гол «Спартаку») и Роман Зобнин (гол «Динамо»).
- Макаров в этом сезоне РПЛ провел 28 матчей, забил семь голов и отдал один ассист.
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