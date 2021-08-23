Денис Макаров

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Макаров – фантомный игрок сборной России. Ездил даже на Евро, но еще ни разу не сыграл
#Денис Макаров
«Рубин» и «Динамо» обыграли трансфер Макарова совместно – через шоу «Что было дальше?». Получился уникальный сериал из двух видео
#Денис Макаров
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин