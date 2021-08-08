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#РПЛ #Денис Макаров #ЦСКА #Динамо #Даниил Фомин

«Динамо» обыграло ЦСКА. Фомин оформил дубль во втором тайме

вчера, 21:57

«Динамо» победило ЦСКА в третьем туре РПЛ. Даниил Фомин реализовал 18-й пенальти за карьеру, а потом забил с игры.

В этой игре за «Динамо» дебютировал Денис Макаров. Он вышел на замену во втором тайме.

«Динамо» выиграло все три стартовых матча сезона РПЛ. За последние девять матчей в РПЛ ЦСКА победил «Динамо» только раз.

В четвертом туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Ахматом», ЦСКА – с «Ростовом».

Матч завершен
Динамо
Москва
Фомин 58
Фомин 73
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Эджуке 8
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Источник:
Гол.ру
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