«Динамо» обыграло ЦСКА. Фомин оформил дубль во втором тайме

«Динамо» победило ЦСКА в третьем туре РПЛ. Даниил Фомин реализовал 18-й пенальти за карьеру, а потом забил с игры.

В этой игре за «Динамо» дебютировал Денис Макаров. Он вышел на замену во втором тайме.

«Динамо» выиграло все три стартовых матча сезона РПЛ. За последние девять матчей в РПЛ ЦСКА победил «Динамо» только раз.

В четвертом туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Ахматом», ЦСКА – с «Ростовом».