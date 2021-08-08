РПЛ
Даниил Фомин
Денис Макаров
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«Динамо» обыграло ЦСКА. Фомин оформил дубль во втором тайме
вчера, 21:57
«Динамо» победило ЦСКА в третьем туре РПЛ. Даниил Фомин реализовал 18-й пенальти за карьеру, а потом забил с игры.
В этой игре за «Динамо» дебютировал Денис Макаров. Он вышел на замену во втором тайме.
«Динамо» выиграло все три стартовых матча сезона РПЛ. За последние девять матчей в РПЛ ЦСКА победил «Динамо» только раз.
В четвертом туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Ахматом», ЦСКА – с «Ростовом».
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