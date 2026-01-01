Массимилиано Аллегри

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Скачки – вторая страсть Аллегри после футбола. В детстве он ночевал на ипподроме, а сейчас сравнивает игроков с лошадьми
#Ювентус
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
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#Ювентус
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Аллегри пришел в «Танцы со звездами». Показал танго под песню Coldplay
#Массимилиано Аллегри
Куадрадо облил Сарри судейской пеной. Тот сразу закурил и взял шампанское
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#Маурицио Сарри
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Что не так с карьерой Аллегри в «Ювентусе»
#Массимилиано Аллегри