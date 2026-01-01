Массимилиано Аллегри

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«Ювентус» показал худший старт сезона в Серии А за 60 лет. Клуб идет в зоне вылета
#Ювентус
Футбол
Аллегри вернулся в «Ювентус»
#Массимилиано Аллегри