«Ювентус» показал худший старт сезона в Серии А за 60 лет. Клуб идет в зоне вылета

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1. Так «Ювентус» взял второе очко в сезоне Серии А. Команда занимает 18-е место в таблице.

Opta Paolo пишет, что «Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не выиграл за четыре стартовых тура Серии А. До этого такое происходило с ним три раза:

Сезон-1961/62

Сезон-1955/56

Сезон-1942/43

«Ювентус» имеет отрицательную разницу мячей – 4:6. С этого сезона в клубе работает Массимилиано Аллегри.