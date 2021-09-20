Ювентус
Серия А
Массимилиано Аллегри
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#Ювентус #Серия А #Массимилиано Аллегри

«Ювентус» показал худший старт сезона в Серии А за 60 лет. Клуб идет в зоне вылета

3 часа назад

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1. Так «Ювентус» взял второе очко в сезоне Серии А. Команда занимает 18-е место в таблице.

Opta Paolo пишет, что «Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не выиграл за четыре стартовых тура Серии А. До этого такое происходило с ним три раза:

  • Сезон-1961/62
  • Сезон-1955/56
  • Сезон-1942/43

«Ювентус» имеет отрицательную разницу мячей – 4:6. С этого сезона в клубе работает Массимилиано Аллегри.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 4
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 76
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta Paolo
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