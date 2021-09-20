Ювентус
Серия А
Массимилиано Аллегри
«Ювентус» показал худший старт сезона в Серии А за 60 лет. Клуб идет в зоне вылета
3 часа назад
«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью со счетом 1:1. Так «Ювентус» взял второе очко в сезоне Серии А. Команда занимает 18-е место в таблице.
Opta Paolo пишет, что «Ювентус» впервые за 60 лет ни разу не выиграл за четыре стартовых тура Серии А. До этого такое происходило с ним три раза:
- Сезон-1961/62
- Сезон-1955/56
- Сезон-1942/43
«Ювентус» имеет отрицательную разницу мячей – 4:6. С этого сезона в клубе работает Массимилиано Аллегри.
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