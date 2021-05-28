Аллегри вернулся в «Ювентус»

Массимилиано Аллегри сменил Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

Аллегри уже работал в «Ювентусе» до 2019 года. При нем «Ювентус» выиграл 142 матча Серии А из 188. 75,5% побед – лучший результат среди всех тренеров «Ювентуса».

Аллегри выиграл с «Ювентусом» 11 титулов. Он пять раз побеждал в Серии А, четыре – в Кубке Италии. Еще имеет два Суперкубка Италии.

За всю карьеру Аллегри работал только в итальянских клубах. Весной 2021 года на него претендовали «Интер» и «Реал».

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