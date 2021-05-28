Андреа Пирло
Серия А
Ювентус
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#Андреа Пирло #Ювентус #Серия А

Пирло ушел из «Ювентуса»

9 часов назад

«Ювентус» и Андреа Пирло расторгли контракт. Клуб пока не рассказал подробности, но поблагодарил Пирло за сотрудничество.

«Ювентус» занял четвертое место в чемпионате Италии. За 38 матчей клуб набрал 78 очков. В Лиге чемпионов «Ювентус» вылетел от «Порту».

Под руководством Пирло «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии и Кубок Италии.

Пирло работал в «Ювентусе» с лета 2020 года. Это его первый опыт в роли главного тренера взрослой команды. До этого Пирло назначался в молодежную команду «Ювентуса», но отработал там всего восемь дней.

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Источник:
Официальный сайт «Ювентуса»
Что мы рассказывали в момент его назначения
Пирло девять дней отработал в молодежке «Ювентуса». Это часть плана по воспитанию нового Зидана
Пирло и Буффон дружат с юности. Вместе выигрывали ЧМ, создавали атмосферу в «Ювентусе» и соревновались в винах
«Ювентус» чокнулся на бизнесе. Сарри, Роналду, Пирло – все это уже не про игру, а про бренд
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