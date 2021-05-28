Андреа Пирло
Серия А
Ювентус
Пирло ушел из «Ювентуса»
9 часов назад
«Ювентус» и Андреа Пирло расторгли контракт. Клуб пока не рассказал подробности, но поблагодарил Пирло за сотрудничество.
«Ювентус» занял четвертое место в чемпионате Италии. За 38 матчей клуб набрал 78 очков. В Лиге чемпионов «Ювентус» вылетел от «Порту».
Под руководством Пирло «Ювентус» выиграл Суперкубок Италии и Кубок Италии.
Пирло работал в «Ювентусе» с лета 2020 года. Это его первый опыт в роли главного тренера взрослой команды. До этого Пирло назначался в молодежную команду «Ювентуса», но отработал там всего восемь дней.
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