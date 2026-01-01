Гарет Саутгейт

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Что в голове у Саутгейта
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#Англия
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Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права
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#Англия
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Саутгейт носит специальные часы от Hublot за полмиллиона рублей. Они показывают на циферблате события матча
#Гарет Саутгейт
Санчо тихо сидел на лавке весь Евро и сыграл всего 7 минут. И вдруг за пару дней – бум: трансфер в «МЮ», стартовый состав на четвертьфинал и респекты от тренера
#Джейдон Санчо
Тренера Англии высмеивал буддистский монах и спасали конфеты
#Гарет Саутгейт
Если Англия провалится, то из-за вратаря Пикфорда
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#Джордан Пикфорд
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Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы
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#Джек Уилшир
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Год назад начался ЧМ-2018. Что стало с его неожиданными героями
#ЧМ-2018