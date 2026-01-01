Гарет Саутгейт

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Футбол
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
#Англия
Футбол
Сборная Англии будет вставать на колено перед матчами, даже если против этого будут фанаты
#Гарет Саутгейт