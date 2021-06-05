Гарет Саутгейт
Англия
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#Гарет Саутгейт #Англия

Сборная Англии будет вставать на колено перед матчами, даже если против этого будут фанаты

05 июня, 20:09

Сейчас футболистах перед матчами европейских лиг и сборных часто встают на колено – это знак поддержки движения Black Lives Matter. Но в последнее время фанаты часто критикуют команды и игроков за соблюдение этой акции.

У сборной Англии есть ответ – его озвучил главный тренер Гарет Саутгейт:

«Мы более чем когда-либо полны решимости вставать на колено во время турнира. Эти люди должны поставить себя на место молодых футболистов. Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации?

Согласны с тем, что может возникнуть неблагоприятная реакция, но мы просто проигнорируем это и будем двигаться дальше».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
BBC
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