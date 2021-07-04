Саутгейт носит специальные часы от Hublot за полмиллиона рублей. Они показывают на циферблате события матча

А еще такие же часы получили Мбаппе, Шакири, Дешам, Роберто Мартинес. У них тоже есть контракт с Hublot.

Во время ЧМ-2018 Саутгейт тоже носил специальные часы от Hublot. Модель называлась Big Bang Referee World Cup. Hublot выпустила лимитированную коллекцию из 2018 экземпляров. Набор функций тот же.