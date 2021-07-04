Гарет Саутгейт
Евро-2020
Англия
Саутгейт носит специальные часы от Hublot за полмиллиона рублей. Они показывают на циферблате события матча
04 июля, 03:09
Интересная деталь про главного тренера Англии Гарета Саутгейта. Во время чемпионата Европы на левой руке он носит специальные часы от Hublot. Нет, отличительная черта – не уникальный дизайн и не яркая окраска. Эти часы модифицированы под матчи Евро-2020.
Это модель Big Bang e. Важные данные:
- Стоимость – 4800 фунтов (более 485 тысяч рублей).
- На циферблате изображены флаги всех стран-организаторов.
- SportBible пишет, что с помощью настроек можно выбрать определенную команду. На циферблате отображаются: а) Составы; б) Главные события матчей с участием заданной команды; в) Расстановка.
- Время зарядки – 2,5 ч.
- Расходное время – сутки.
- Hublot выпустила всего тысячу моделей этих часов.
Саутгейт поучаствовал в тизерной фотосессии для компании.
А еще такие же часы получили Мбаппе, Шакири, Дешам, Роберто Мартинес. У них тоже есть контракт с Hublot.
Во время ЧМ-2018 Саутгейт тоже носил специальные часы от Hublot. Модель называлась Big Bang Referee World Cup. Hublot выпустила лимитированную коллекцию из 2018 экземпляров. Набор функций тот же.
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