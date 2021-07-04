Гарет Саутгейт
Евро-2020
Англия
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#Гарет Саутгейт #Евро-2020 #Англия

Саутгейт носит специальные часы от Hublot за полмиллиона рублей. Они показывают на циферблате события матча

04 июля, 03:09

dpa/Global Look Press

Интересная деталь про главного тренера Англии Гарета Саутгейта. Во время чемпионата Европы на левой руке он носит специальные часы от Hublot. Нет, отличительная черта – не уникальный дизайн и не яркая окраска. Эти часы модифицированы под матчи Евро-2020.

Это модель Big Bang e. Важные данные:

  • Стоимость – 4800 фунтов (более 485 тысяч рублей).
  • На циферблате изображены флаги всех стран-организаторов.
  • SportBible пишет, что с помощью настроек можно выбрать определенную команду. На циферблате отображаются: а) Составы; б) Главные события матчей с участием заданной команды; в) Расстановка.
  • Время зарядки – 2,5 ч.
  • Расходное время – сутки.
  • Hublot выпустила всего тысячу моделей этих часов.

Саутгейт поучаствовал в тизерной фотосессии для компании.

А еще такие же часы получили Мбаппе, Шакири, Дешам, Роберто Мартинес. У них тоже есть контракт с Hublot.

Во время ЧМ-2018 Саутгейт тоже носил специальные часы от Hublot. Модель называлась Big Bang Referee World Cup. Hublot выпустила лимитированную коллекцию из 2018 экземпляров. Набор функций тот же.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер Hublot
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