Вест Бромвич

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«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них
#Лидс
Игрок «Вест Бромвича» 20 минут играл со сломанной рукой. Чтобы не бросать команду 💪🏼
#Хэл Робсон-Кану
Такой себе дебют Тиаго Силвы в АПЛ: капитанская повязка, 0:3 за 30 минут и глупый привоз
#Тиаго Силва
«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
#Грейди Диангана
Болельщик «Майнца» отказался от абонемента из-за большого количества темнокожих в составе. Клуб этому рад
#Майнц
Познать мир в 22 года: быть самым дорогим игроком страны, но все равно сменить шесть лиг
#Оливер Берк
В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
#Камиль Гросицки