Такой себе дебют Тиаго Силвы в АПЛ: капитанская повязка, 0:3 за 30 минут и глупый привоз
Этим летом Тиаго Силва перешел в «Челси». Контракт с «ПСЖ» закончился, продлевать его не стали, поэтому «Челси» подписал его на правах свободного агента.
Вот что говорил о нем Лэмпард:
«Я жду от него именно опыта, его лидерских качеств, его умений и навыков. Нам это будет крайне важно».
Сам Силва оценивал переход так:
«Возраст – это просто цифры в документах. Я совсем не переживаю из-за темпа АПЛ. Физически я чувствую себя очень юным, я очень хорошо подготовлен».
Тиаго Силва уже дебютировал за «Челси» – отыграл час в матче Кубка лиги против «Барнсли». Игра с «Вест Бромвичем» была дебютной в Премьер-лиге. Лэмпард внезапно выдал ему капитанскую повязку. И дебют в АПЛ у Силвы получился такой себе.
Промежуточные итоги по первому тайму:
- «Челси» за 45 минут пропустил три гола. «Вест Бромвич забил их за 24 минуты.
- Одну голевую ошибку совершил Тиаго Силва. Мы не можем вставить сюда видео, потому что у нас нет прав, поэтому опишем его в нескольких фразах.
Силва неаккуратно перепасовывался c Ковачичем, получил передачу, свалился – Каллум Робинсон забил свой первый гол в матче. И да, момент чем-то похож на тот самый ляп Джеррада в матче с «Челси».
Уже пошли мемы, шутки и колкости:
«Когда Рюдигер увидел Силву в перерыве матча: «О, в первый раз?»
В этом сезоне «Челси» совершил три голевые ошибки, больше чем все команды АПЛ вместе взятые. У Силвы одна из трех.
«Челси» в итоге вернулся в игру во втором тайме: забил три мяча и вырвал сложнейшую ничью (3:3). Так завершился матч c общей стоимостью состава в 85 млн евро против команды, чьи игроки суммарно стоят 924,7 млн.