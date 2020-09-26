Такой себе дебют Тиаго Силвы в АПЛ: капитанская повязка, 0:3 за 30 минут и глупый привоз

Этим летом Тиаго Силва перешел в «Челси». Контракт с «ПСЖ» закончился, продлевать его не стали, поэтому «Челси» подписал его на правах свободного агента.

Вот что говорил о нем Лэмпард:

«Я жду от него именно опыта, его лидерских качеств, его умений и навыков. Нам это будет крайне важно».

Сам Силва оценивал переход так:

«Возраст – это просто цифры в документах. Я совсем не переживаю из-за темпа АПЛ. Физически я чувствую себя очень юным, я очень хорошо подготовлен».

Тиаго Силва уже дебютировал за «Челси» – отыграл час в матче Кубка лиги против «Барнсли». Игра с «Вест Бромвичем» была дебютной в Премьер-лиге. Лэмпард внезапно выдал ему капитанскую повязку. И дебют в АПЛ у Силвы получился такой себе.