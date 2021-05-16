Вест Бромвич

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Футбол
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
#Алиссон
Футбол
«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ. Это единственный клуб из Англии, который победил «Челси» Тухеля
#Вест Бромвич
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле
#Челси
Футбол
Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
#Ливерпуль
Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Футбол
Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров АПЛ
#Харри Кейн
Футбол
Рекорд АПЛ – первая нулевая ничья только в 47-м по счету матче сезона
#АПЛ
Футбол
Иванович перешел в «Вест Бромвич»
#Бранислав Иванович
Футбол
Рекордсмен АПЛ по матчам Бэрри закончил карьеру в 39 лет
#Гарет Бэрри
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Футбол
«Вест Бромвич» вышел в АПЛ
#Вест Бромвич