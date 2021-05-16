Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба

«Ливерпуль» выиграл у «Вест Бромвича» (2:1). Победный гол забил вратарь Алиссон, который подключился на угловой.

Opta пишет, что он стал первым вратарем в истории клуба, который отметился голом за клуб в официальном матче.

«Ливерпулю» нужна была победа, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов. Теперь «Ливерпуль» отстает от идущего четвертым «Челси» на одно очко.

До конца чемпионата Англии остается два тура.

Турнирная таблица АПЛ