Алиссон
АПЛ
Ливерпуль
Вест Бромвич
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Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
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«Ливерпуль» выиграл у «Вест Бромвича» (2:1). Победный гол забил вратарь Алиссон, который подключился на угловой.
Opta пишет, что он стал первым вратарем в истории клуба, который отметился голом за клуб в официальном матче.
«Ливерпулю» нужна была победа, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов. Теперь «Ливерпуль» отстает от идущего четвертым «Челси» на одно очко.
До конца чемпионата Англии остается два тура.
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