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#Алиссон #АПЛ #Ливерпуль #Вест Бромвич
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Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба

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«Ливерпуль» выиграл у «Вест Бромвича» (2:1). Победный гол забил вратарь Алиссон, который подключился на угловой.

Opta пишет, что он стал первым вратарем в истории клуба, который отметился голом за клуб в официальном матче.

«Ливерпулю» нужна была победа, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов. Теперь «Ливерпуль» отстает от идущего четвертым «Челси» на одно очко.

До конца чемпионата Англии остается два тура.

Турнирная таблица АПЛ

Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Робсон-Кану 15'
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 33'
Алисон 90'
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