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Матч-центр
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Дмитрий Чистяков
№78
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 янв. 1994 (26) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Новая сборная России. Новичок из «Ростова», шесть игроков «Зенита», нет Миранчуков
#Россия
30 сентября 2019, 14:55
«Урал» и «Ростов» выдали шоу: Еременко – топ, у Чистякова дикие цифры, а Бавин – лучший джокер РПЛ
#РПЛ
03 августа 2019, 18:00
«Спартаку» мешал дебютант «Ростова», у Рамиреса дикие цифры в Уфе, Ахметов невероятно точен в ЦСКА. Главное в туре РПЛ
#РПЛ
21 июля 2019, 23:29
Сюрпризы 1 тура РПЛ: чудовищная неточность ЦСКА, почти половина голов головой, первая желтая карточка тренеру
#РПЛ
15 июля 2019, 21:10