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Дерби Каунти
Дерби
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Сайт
www.dcfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Прайд Парк
Тренер
Филлип Коку
Ф. Коку
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За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
17 января, 22:25
Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
#Футбол
02 июня, 14:50
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
04 января, 13:53
Вот самая грустная аренда лета. Уилсон постоянно забивает, но не может играть в «Ливерпуле»
#Харри Уилсон
25 августа 2019, 20:25
Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
#Уэйн Руни
06 августа 2019, 17:15