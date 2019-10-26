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Матч-центр
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Болонья
Болонья
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Сайт
www.bolognafc.it/
Страна
Италия
Стадион
Ренато ДальАра
Тренер
Синиша Михайлович
С. Михайлович
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Расписание
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Таблица
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара
25 апреля, 16:59
Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
#Футбол
07 февраля, 10:26
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Синиша Михайлович борется с лейкемией. Но он все равно будет тренировать «Болонью»
#Синиша Михайлович
14 июля 2019, 13:29