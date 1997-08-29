Netflix
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Американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов
Дата основания
29 августа 1997 г.
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33 лучших сериала Netflix
#Netflix
Секреты «та-дам» из заставки Netflix: соединяет четыре звука, меняли на блеяние козы, есть расширенная версия от Ханса Циммера
#Netflix
Япония ввела тюремный срок за кибербуллинг – после самоубийства 22-летней участницы реалити-шоу Netflix
#Netflix
Netflix критикуют за неуважение к жертвам Холокоста – из-за выхода «Очень странных дел», часть которых снимали в бывшей нацистской тюрьме
#Netflix
У Netflix впервые за десять лет упал рост подписчиков: из-за повышения цены, конкуренции и ухода из России
#экономика