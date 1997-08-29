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Netflix
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Netflix
Инфо
Американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов
Дата основания
29 августа 1997 г.
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