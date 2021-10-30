Волков – Тыбура

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Результаты всех боев UFC 267
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Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267
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Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
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В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером
#UFC 267
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Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
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Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
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