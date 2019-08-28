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Лента
Матч-центр
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Томь
Томск
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Сайт
www.fctomtomsk.ru/
Страна
Россия
Стадион
Труд
Тренер
Василий Баскаков
В. Баскаков
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Расписание
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Он управлял перестройкой «Зимней вишни», дал взятку при проверке здания и скрывался в Европе после пожара
#Вячеслав Вишневский
30 мая, 18:45
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин
28 августа 2019, 11:51
Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
02 июня 2019, 21:37
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет
#Артем Дзюба
04 мая 2019, 22:07